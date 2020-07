Investoren an Teilen von Wirecard interessiertWirecard kündigt Anstellungsvertrag von Ex-CEO Markus BraunWirecard erzielte die Hälfte des Umsatzes mit nur 100 Kunden (FT) CSU-Generalsekretär sieht mögliche Staatshilfen für Wirecard skeptisch, (Interview HB) aap Implantate AG - Jahresabschluss 2019: 9% Umsatzwachstum und stark verbessertes EBITDA adesso übernimmt Geschäftsbetrieb der Digitalagentur .dotkomm in neu gegründete adesso experience GmbH Airbus will 15 000 Stellen streichen - mehr als 5000 in Deutschland Luftverkehr dürfte erst 2023-2025 auf Vorkrisenniveau zurückkehren Lufthansa ordnet Vorstandsressort neu - Spohr übernimmt auch die Finanzen home24 SE erwartet für H1 ein positives bereinigtes EBITDA und passt den finanziellen Ausblick für 2020 nach oben an Merck ...

