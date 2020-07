thyssenkrupp platzierte gestern einen EUR/USD Deal in 5 Tranchen mit unterschiedlichen Kapitalrängen und einem Gesamtvolumen von rund EUR 4 Mrd. (Äquivalent; A: EUR 1 Mrd., 4,375 %, Senior Secured, 7NC3; B: USD 1,67 Mrd., 5,25 %, Senior Secured, 7NC3; C: EUR 500 Mio., E+475 BP, Senior Secured FRN, 7NC1; D: EUR 650 Mio., 6,625 %, Senior, 8NC3; E: USD 445 Mio., 7,625 %, Senior, 8NC3). Fiat Chrysler preiste eine EUR 3,5 Mrd. Multitranche Anleihe (A: EUR 1,25 Mrd., Emissionsrendite: 3,375 %, 3J; B: EUR 1,25 Mrd., 3,875 %, 5,5J; C: EUR 1 Mrd., 4,5 %, 8J). Des Weiteren emittierten ISS (EUR 500 Mio., MS+170 BP, 5J) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...