Man habe am (heutigen) Dienstag die restlichen Aktien von rund 3 Prozent an der Comet Holding verkauft, teilte Veraison am Dienstagabend mit.Insgesamt sei die Investmentgesellschaft somit 24 Monate bei Comet investiert gewesen. Das Unternehmen habe in dieser Zeit nicht nur die Führung neu besetzt, sondern auch die Strategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...