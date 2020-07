Remondis darf künftig Krankenhausabfälle aus Bayern in Nordrhein-Westfalen entsorgen. Bislang durften die Abfälle laut bayerischem Abfallrecht nur von bayerischen Unternehmen beseitigt werden. Abfälle zur Verwertung können auch an nicht bayerische Firmen gehen. Remondis klagte deshalb vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg gegen den Freistaat Bayern wegen Vollzugs des Abfallrechts, wie ein Sprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...