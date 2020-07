Der US-Konzern (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der wenigen Profiteure der weltweiten Corona-Krise. Der Online Versender klettert seit Anfang April beständig nach oben (siehe Chart). Nach einer kleineren Verschnaufpause zog die Notierung am gestrigen Börsentag wieder kräftig an und schloß die Handelssitzung deutlich im Plus bei 2758,82 US Dollar. Wir ziehen jetzt den StopLoss zum 4. Mal weiter nach oben und platzieren diesen jetzt unter das letzte ...

