Im Rahmen der nächsten Strategieperiode werde er den Posten per Anfang 2021 antreten und gleichzeitig Mitglied der Konzernleitung werden, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.Mit dem neu entstehenden Logistikbereich will die Post ihr Angebot erweitern und hat im Hinblick darauf auch Cramer ins Leitungsteam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...