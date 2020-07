VISA: V // ISIN: US92826C8394Selbst an der Wall-Street schlägt der Wirecard-Skandal hohe Wellen. So überlegt sich Visa, ob es die Zusammenarbeit mit dem insolventen Münchner Zahlungsdienstleister beenden soll. Wir haben den Chart von Visa analysiert und beobachten derzeit zwei Szenarien.Szenario 1 Primärszenario 55%Die Aktie ist zunächst am Widerstand von $202.18 kläglich gescheitert. Jetzt müssen die Bullen richtig Gas geben und erst einmal ein neues Zwischenhoch ausbauen. Von dort kann der Ausbruch ...

