Ort des Tages: Aon Linz Niederlassung. Aon gilt als der führende Berater für Risikomanagement und Versicherungslösungen weltweit. Oder anders ausgedrückt: Aon ist der weltgrößte Versicherungsmakler. In Österreich wurde Aon Austria 1927 als "Jauch und Hübner" gegründet - 70 Jahre später, im Jahre 1997, erfolgte der Zusammenschluss mit Aon. Die gesamte Gruppe beschäftigt heute knapp 50.000 Mitarbeiter in 120 Ländern. Über 400 Mitarbeiter sorgen sich in ganz Österreich um die Versicherung von Risiken, von denen wir viele gar nicht kennen wollen. Aon versichert nahezu alles, was versichert werden kann und bietet von der privaten Lebensversicherung bis zur Haftpflichtversicherung für Fluglinien ...

