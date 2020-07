Im Rahmen der 28. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine wurde heute für das Geschäftsjahr 2019/20 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie beschlossen (nach 1,10 Euro im Vorjahr). Die Dividende gelangt am 13. Juli 2020 zur Auszahlung (Ex-Dividendentag: 9. Juli 2020). Laut voestalpine wurde seit dem Börsengang im Jahr 1995 jährlich eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet, in Summe (inklusive diesjähriger Dividendenzahlung) ein Betrag von 3,1 Mrd. Euro. Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten zehn Jahre beträgt 2,9 %. Von der Dividendenkontinuität profitieren auch weltweit die rund 25.300 Mitarbeiter, die über das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm des Konzerns an der voestalpine AG beteiligt sind. Die - sowohl ...

