Nach der urkundlichen Bestätigung durch den ZVSHK ist der Innungsbetrieb berechtigt, damit in seiner Kundenansprache zu werben. "Mit dem Hygiene-Kodex wollen wir Innungs-betrieben ermöglichen, den hohen Hygiene-standard, mit dem sie in der Corona-Krise agieren, nach außen zu dokumentieren", erläutert Helmut Bramann, Hauptgeschäfts-führer des ZVSHK, die Zielsetzung des Kodex. Es gehe darum, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, wie verantwortungsvoll das organisierte SHK-Handwerk während der Pandemie gegenüber seinen Kunden auftritt. "Die Corona-Pandemie ist in Deutschland noch lange nicht vorbei. Das zeigen immer wieder lokale Ausbrüche, die fatale Folgen haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...