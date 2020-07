Basel (awp) - Lonza baut das Partikel-Engineering-Netzwerk aus. Damit sollen die Kapazitäten im Bereich Strahlmahlen und in der Sprühtrocknung erhöht werden. In diesem Zusammenhang würden Werke in den USA und Europa ausgebaut. Die Entwicklungskapazität sei am Mikronisierungsstandort Monteggio in der Schweiz verdoppelt worden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...