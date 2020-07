Tesla ist mit einer Marktkapitalisierung von gut 207 Milliarden Dollar an Toyota vorbeigezogen und damit - gemessen am Börsenwert - der wertvollste Autobauer der Welt. Das neue Rekordhoch der Aktie hat Tesla wohl einem Brief von Elon Musk und einer Analystenstudie zu verdanken.Die Aktien von Tesla +5,51% haben am Mittwoch ihren Rekordlauf fortgesetzt und bei 1.118,00 US-Dollar den bislang höchsten ...

