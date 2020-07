Wir haben erst kürzlich BioNTech aufgenommen- die Aktie ist eine Granate!

Liebe Leserin, lieber Leser,

noch vor einer Woche mussten wir uns über "Wirecard" ärgern. Das Unternehmen ist jetzt praktisch erledigt, auch wenn der Kurs noch einmal etwas nach oben lief. Die Notierungen sind insgesamt um mehr als 85 % nach unten gefallen, nachdem sich der Betrug auf den Philippinen praktisch bestätigt hat. Wirecard ist jetzt insolvent.

Auch wenn wir im Nebenwerte-Segment gelegentlich etwas in die Zukunft blicken sollten und nicht nur die Bilanzwerte im Auge haben, würde ich in ein solches Unternehmen nicht mehr investieren. Wer Geschäfte macht, ohne darüber Rechenschaft abzulegen - in Form einer anständigen Bilanz, die nicht permanent verschoben wird - ist nicht kalkulierbar.

Besser: BioNTech

