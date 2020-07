The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2020ISIN NameAU000000AVH4 AVITA MEDICAL LTDCA01627X1087 ALIO GOLD INC.CA29876F1062 EUROLIFE BRANDSCA63940B3048 NAVIS RES CORP. NEWDE000A1KREX3 ULTRASONIC AG O.N.DE000A1X3X66 METRIC MOB.SOL.AG O.N.DE000A14KR50 STEILMANN SEDE000A2LQ009 MYBET HOLDING SE NA O.N.DE000A2LQ7F4 MYBET HOLDING SE NA JGEDE0005098008 TDMI AG O.N.DE0005192801 AMATECH AG O.N.DE0006269103 KAMPA AG O.N.DE0006455009 VDN AG O.N.US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01US8782371061 TECH DATA DL-,0015