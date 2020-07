Lausanne (awp) - Der Computerzubehör-Hersteller Logitech empfiehlt seinen Aktionären, an der kommenden Generalversammlung Deborah Thomas in den Verwaltungsrat zu wählen. Sie ist Finanzchefin beim Spielzeug- und Unterhaltungskonzern Hasbro, wie Logitech am Mittwochabend mitteilte. Die Nomination folge auf den Entscheid von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...