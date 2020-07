Siemens AG: Auf zu neuen Höhen! Wie profitabel ist die Rallye? Hier sind die aktuellen Ziele!

Bereits vor zwei Jahren hatte ich in meiner Langzeitanalyse (oberer Chart) eine Korrektur prognostiziert in deren Verlauf die Aktie der Siemens AG bis in den Bereich von 60 Euro hineinfallen sollte. Daran anschließen sollte sich eine sehr dynamische Erholungsphase, bis nahe an den Damalige Hoch heran. Beide Exemte dieser Betrachtung haben sich den Erwartungen entsprechend eingestellt. Die jüngste Rallye ist noch nicht am Ende des Möglichen, wie sie es im Anschluss lesen können. Dennoch bewegt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...