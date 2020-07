Anzeige / Werbung Liebe Spekulanten, Einfache Gewinnformel: Den Smart Money Tradern folgen und schnelle Mega-Gewinne einfahren! Wenn Sie die Chance auf große Gewinne wahrnehmen wollen, dann müssen Sie jetzt dem Ruf der "Smart Money Investoren" folgen! Sie positionieren sich seit Wochen in diversen, extrem vielversprechenden Goldexplorern, um rechtzeitig die extreme hohe Volatilität der Goldexplorer auszunutzen! Hier geht gerade die Post richtig ab und die Goldminen-Aktien kennen nur eine Richtung! Eine Kursexplosion jagt die nächste! Seit meiner Erst-Erwähnung konnte mein Gold Top Pick First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) einen Anstieg von rund 138% in kürzester Zeit erzielen! Nun ist die Aktie nach einer Konsolidierung zurückgekommen und bietet smarten Anlegern nochmals die Chance auf schnell 100% oder gar 200%! Beim Gold bahnt sich eine gewaltige Rallye an! Nahezu alle Vorzeichen sind identisch wie zur Jahrtausendwende sowie 2002 oder zuletzt 2016, bevor Gold und Minenaktien wie First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) explodierten! Nachgewiesene Goldreserve von über 140 000 Unzen Gold im Boden! Das Kokanee Creek Gold Projekt befindet sich auf der Westseite des Kokanee Peak im Kokanee Glacier Provincial Park, etwa 18 Kilometer nordöstlich von Nelson (Nelson Mining Division). Das Besondere am Kokanee Creek Gold Projekt: Die Geschichte der Mine lässt sich bis 1896 zurückverfolgen und in den Jahren von 1915 bis 1988 belief sich die Produktion dort auf 16.810 Tonnen, die 222.044 Gramm Silber, 356.360 Gramm Gold, 49.329 Kilogramm Blei und 17.167 Kilogramm Zink enthielten! Proben einer mineralisierten Quarzader aus den früheren Gold-Crown-Arbeiten brachte unglaubliche Grade: 26,7 Gramm pro Tonne Gold und 47,6 Gramm pro Tonne Silber und 1,86 Prozent Blei ( Quelle: minfile.gov.bc.ca) Die Scramble Mine in Ontario ist First Energy Metals neues Goldprojekt in bester Lage: Pan American Silver Corp. - Bell Creek Mine und die Timmins West Mine

McEwen Mining Inc. - Black Fox Mine

Newmont Corp./ Porcupine Gold Mines - Borden Mine

Newmont Corp - Cochenour Mine und die Musselwhite Mine

Kirkland Lake Gold Ltd. - Holloway - Holt Mine, Taylor Mine und die Macassa Mine

New Gold Inc. - Rainy River Mine

Barrick Gold Corp. - Williams Mine First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) kann sich glücklich schätzen das durch diese Schwergewichte der Mining Branche die Infrastruktur Quasi schon voll vorhanden ist. Weiteres vielversprechendes Projekt im Portfolio Das Independence Gold Projekt besteht aus zwei Mineralblöcken mit einer Gesamtfläche von 1.099,43 Hektar im Südosten von British Columbia. hat Anfang bis Mitte der 1980er Jahre der Minengigant Falconbridge die Liegenschaft untersucht. Dabei wurden bereits Goldwerte von 2 ppb bis 258 ppb und Silber von 0 bis 2,4 ppm sowie das Indikatormetall Arsen von 153 bis 242 ppm angegeben. +++ First Energy Metals hat Vervielfachungs-Potential +++ Wenn Sie die Aktie von jetzt kaufen, dann haben Sie die besten Voraussetzungen für den nächsten Volltreffer in Ihrem Depot! Schauen wir auf die Investment Highlights: Top-Liegenschaft in British Columbia mit mehr als 100 K Ressourcen Gold

Hoher Goldgehalt von bis zu 26,7 g Gold/Tonne

Sehr niedrige Bewertung von nur 2 Mio. EUR bei rund 30 Mio. Aktien

Voll finanziertes Phase-1-Explorationsprogramm 2020 nach erfolgreichen Finanzierungsrunden im April 2020, die zu weiteren bestätigenden historischen Daten und einer Bewertung der Mineralisierungserweiterung führen werden

Erfahrenes Managementteam und Vorstand mit jeweils jahrzehntelanger Erfahrung und diversen internationalen Erfolgen

Historisch hohe Grade bei allen drei Projekten, einschließlich 26,7 g / t Au (Kokanee Creek), 10 g / t Au (Independence) und bis zu 259 g / t Au (Scramble).

die extreme hohe Volatilität der Explorer Aktien

Goldpreis auf der Überholspur Der große Durchbruch könnte unmittelbar bevorstehen Den wirklich entscheidenden Durchbruch für die Aktie erwarten viele Insidern aber ganz eindeutig wenn die Bohrgenehmigungen vorliegen. Dann wird durch erste Testbohrungen und parallel erstellte geophysische Untersuchungen das gesamte Potential der Top-Liegenschaft in British Columbia offengelegt! Vergessen Sie nicht: Die Aktie hat sich nach der Anfangseuphorie wieder stabilisiert und Sie können sie jetzt für sehr günstige 0,12 € kaufen und mit etwas Glück den zweiten großen Gewinn bei First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) eintüten. In den nächsten Wochen könnte es aufgrund des explodierenden Goldmarktes zu heftigen Kurssteigerungen bei First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) kommen! Auf viele erfolgreiche Gewinn-Trades! Ihr Rocket-Trader-Team! Disclaimer Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Für die Berichterstattung über das Unternehmen First Energy Metals wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Lesen Sie hier unseren kompletten Disclaimer und Datenschutzbestimmungen Impressum Mammon Marketing Limited 5 New Street Square London Großbritannien EC4A 3TW Vertreten durch Chris Mallon Kontakt Tel.: +44 20 80896915 E-Mail: hello@rocket-trader.xyz Enthaltene Werte: CA0679011084,CA49740P1062,CA6445351068,XD0002747026,CA32016U2074

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )