Der Apotheken- und Gesundheitskonzern Galenica kauft per Anfang Juli die Hedoga-Gruppe und mit ihr Marken wie Osa, Osanit und Carmol. Mit diesem Schritt soll die Stellung der Tochter Verfora am Markt für rezeptfreie Medikamente gestärkt werden.Zu Hedoga gehören die in der Schweiz ansässige Iromedica AG und die in österreichische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...