Zur Wochenmitte rege gehandelt wird bei einem Plus von 15,2% auch wieder Luckin Coffee. Nachdem die Aktie am Montag aufgrund von Bilanzfälschungen vom Handel an der New Yorker Börse Nasdaq ausgeschlossen wurde, sackte Luckin Coffee bis auf 0,60 Euro ab. Im Januar noch hatte die Aktie des chinesischen Starbucks-Rivalen bei über 47 Euro notiert. EUWAX ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...