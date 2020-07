Leonteq gibt Zusammenarbeit mit Google Cloud bekannt und führt Site Reliability Engineering ein Novartis-Tochter Sandoz erleidet Niederlage im Erelzi-Fall in den USA Corona-Flaute am US-Automarkt - VW und BMW mit deutlichem Absatzminus Bayer holt sich am Anleihemarkt 6 Milliarden Euro Online-Broker Flatex erhöht Ziele für 2020 - Corona-Krise treibt Geschäft an GRENKE behauptet sich in Q2 2020 und sieht erste Belebung im Leasingneugeschäft - Weiter keine Prognose Softbank will Partnerschaft mit Wirecard beenden, WSJ Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir ...

