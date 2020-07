In das Gaskraftwerk will Infraserv 300 Mio. Euro investieren, die Anlage soll 2022 in Betrieb genommen werden. Das Projekt umasst die Modernisierung der bestehenden Gasturbinen-Anlage sowie zwei neue Gasturbinen. Mit der Maßnahme will der Standortbetreiber seine Versorgungs-Infrastruktur ausbauen und die Energieeffizienz am Standort weiter steigern.

176 Megawatt elektrische Leistung, 400 Tonnen Dampf pro Stunde

Die beiden neuen Gasturbinenanlagen haben eine elektrische Leistung von jeweils 88 Megawatt. Nachgeschaltet sind zwei nachgefeuerte Abhitze-Dampferzeuger, die jeweils pro Stunde bis zu 200 Tonnen, mehr als 500 Grad heißen Hochdruckdampf sowie maximal 22 Tonnen Niederdruckdampf erzeugen können. Mit den neuen Gasturbinen-Anlagen erhöht Infraserv Höchst die Stromerzeugungskapazitäten ...

