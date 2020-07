2.7.: Urs Weber läutet die Opening Bell für Donnerstag, Long Distance Style (vorher/nachher unter https://photaq.com//page/index/3781 ). Der Generalsekretär der Handelskammer Schweiz / Österreich / Liechtenstein zeigt, was eine Glocke ist ... http://www.hk-schweiz.at mehr Infos unter http://www.openingbell.eu mehr Choose Optimism: https://boerse-social.com/category/choose_optimism https://www.facebook.com/chooseoptimism/ 1.7.: Stephan Sweerts-Sporck läutet die Opening Bell für Mittwoch und das 2. Halbjahr, Long Distance Style (vorher/nachher unter https://photaq.com//page/index/3781 ). Als Head of Investor Relations /Corporate Communication bei Mayr-Melnhof hatte er im 1. Halbjahr einen - im Vergleich - leichten Job: Einziger ATX-Titel im Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...