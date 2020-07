Gegen den europäischen Trend konnte der heimische Markt leicht zulegen, der ATX schloss mit einem kleinen Plus von 0,3%. Auch in Wien startete der Handel wegen denselben Softwareproblemen wie in Deutschland erst zu Mittag. Es gab kaum relevante Unternehmensnachrichten, die Banken konnten verlorenes Terrain teilweise wieder wettmachen, die Bawag erzielte ein Plus von 1,1%, die Erste Group konnte sich um 0,5% verbessern und für die Raiffeisen gab es einen Anstieg von 1,5%. Gewinner des Tages war der Verbund, für den Versorger ging es 3,0% nach oben. Auch Schoeller-Bleckmann wurde gut nachgefragt, der Ölfeldausrüster durfte sich über eine 2,6% höhere Schlussnotierung freuen. Des Weiteren war Warimpex unter den klaren Gewinnern zu finden, der ...

