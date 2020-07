Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein positiver Auftakt ab. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,41% 0,8 Prozent im Plus bei 12.386 Punkten gesehen. Damit könnte der deutsche Leitindex abermals einen Ausbruch über den Bereich um die 12.350 Punkte versuchen, an dem er in den vergangenen Tagen mehrfach abgeprallt war. Darüber würde dann um die 12.500 Zähler die nächste größere ...

