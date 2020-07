Bei Apple scheint alles angerichtet, um den seit April intakten Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. So konnten im Quartal von Jänner bis März 2020 die Einbußen durch den Shutdown gut in Grenzen gehalten werden. Die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar sollte dem Gewinn pro Aktie weiteres Wachstum verleihen und das KGV tendenziell verringern. Apples zweites Quartal 2020 endete am 28. März, wobei der High Tech Konzern bis dahin den coronabedingten Shutdown gut überstehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...