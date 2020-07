Zürich (awp) - Der Kreditkartenherausgeber Swisscard baut sein Angebot an mobilen Zahlungsmöglichkeiten aus. Ab Mitte August 2020 kann mit Kreditkarten von Swisscard per Google Pay bezahlt werden. Dies gilt auch für die Kreditkarten-Kunden der Credit Suisse. In der aktuellen Covid-19-Krise gewinne mobiles Zahlen an Bedeutung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...