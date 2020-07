Die Vergleiche für Glyphosat, Dicamba und PCB kosten Bayer rund 11 Milliarden Dollar. Am Anleihemarkt hat sich der DAX-Konzern nun einen Teil der benötigten Summe besorgt.Wie der harma- und Agrarchemiekonzern am Mittwochabend in Leverkusen mitteilte, wurden Anleihen im Gesamtwert von 6 Milliarden Euro und Laufzeiten von vier bis zwölf Jahren platziert. Die Verzinsung liegt bei 0,375 bis 1,375 Prozent ...

