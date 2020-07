Euro/USD: Schön sieht anders aus! Das ist das aktuelle Szenario für den Euro!

Das Verhalten des Euros gegenüber dem US-Dollar lässt im Bezug auf meine letzte Analyse so gut wie keine Wünsche offen. Die prognostizierte leichte Erholungsphase konnte sich im erwartenden Umfang ausbilden, lediglich der Abverkauf konnte sich nicht so stark in Szene setzen. Auch wenn der Chart einen optimistischen Eindruck hinterlassen könnte, bleibt das Währungspaar im Korrekturmodus. Mehr noch, konnte die jüngste Performance den längerfristigen abwärts gerichteten Trendkanal bestätigen. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...