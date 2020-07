Hang Seng: Der verschlafene Trend; keine guten Avancen! Hier die Aussichten!

In der letzten Prognose hatte ich für den Hang Seng Index einen leichten Anstieg bis an das 0.62-Retracement (25.796 Punkte) heran in Aussicht gestellt. Diesem Anspruch konnte der asiatische Index, abgesehen von einer kleinen verbliebenen Kurslücke, auch weitestgehend Folge leisten. Dieses Verhalten konnte die längerfristigen Avancen nicht wesentlich verbessern, weshalb ich mich zur Beibehaltung meines Szenarios entschlossen habe. Der Hang Seng bewegt sich langfristig in eine Korrektur und wird ...

