++ Europäische Märkte erleben am Donnerstag eine Rallye ++ DE30 notiert etwas unterhalb von 12.500 Punkten ++ SoftBank beendet Partnerschaft mit Wirecard (WDI.DE) ++Die europäischen Aktienmärkte steigen am Donnerstag zusammen mit den US-Futures. Der DE30 wird fast 1,9% höher gehandelt und ist einer der stärksten großen Indizes in Europa. Die gestern veröffentlichten ADP-Daten zeigten einen weiteren Monat mit starkem Beschäftigungswachstum und die Investoren scheinen die steigenden Covid-19-Fälle zu ignorieren. Die Veröffentlichung des NFP-Berichts um 14:30 Uhr ist das Hauptereignis des heutigen Tages, da es eine "offizielle" Bestätigung dafür sein könnte, ...

