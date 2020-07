Eine überraschend starke Erholung am US-Arbeitsmarkt liefert der Wall Street am Donnerstag neuen Aufwind. Der Dow Jones Industrial springt wieder zurück über die Marke von 26.000 Punkten - doch die Unsicherheit bleibt.Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen in den USA ist die Arbeitslosenquote im Juni den zweiten Monat in Folge deutlich gesunken. Sie fiel von 13,3 Prozent im Mai auf 11,1 Prozent ...

