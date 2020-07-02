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WKN: 923876 ISIN: FI0009007835 Ticker-Symbol: VLM 
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02.07.20
15:23 Uhr
8,950 Euro
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Branche
Maschinenbau
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NELES OYJ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NELES OYJ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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9,0129,05621:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALTO VENTURES
ALTO VENTURES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALTO VENTURES LTD0,030+96,67 %
AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY61,50-4,65 %
BINOVI TECHNOLOGIES CORP0,143-0,69 %
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP46,115+2,02 %
COMSTAGE MSCI EM EASTERN EUROPE EX-RUSSIA UCITS ETF25,535+0,02 %
IBERIABANK CORPORATION37,800-6,90 %
INMED PHARMACEUTICALS INC0,164-3,81 %
MAGNITE INC6,050+1,68 %
NELES OYJ8,950-2,40 %
WEST VAULT MINING INC0,072-21,74 %
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