The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.07.2020
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2020
ISIN Name
BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS
CA0215502075 ALTO VENTURES LTD
CA30233R3045 EYECARROT INNOVATIONS
CA4576371062 INMED PHARMACEUT.
CA9535551092 WEST KIRKLAND MINING INC.
DE000BLB29W1 Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.15(35)
DE0009797068 UBS (D) KONZEPTFONDS IV
DE0009797076 UBS (D) KONZEPTFONDS V
FI0009007835 METSO CORP.
FI4000266614 Caverion Oyj
LU0378435472 CS-STX E.600 BA.RE.UETF I
LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I
LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF I
LU0378436447 COMST.-S.E.600 O+G.UETF I
LU0378436793 COMST.-S.E.600R.ES.UETF I
LU0378437338 COMS.-ST.E.600UTIL.UETF I
LU0392495296 C.MSCI PAC.EXJP.T.U.ETF I
LU0392495379 C.-MSCI EM E.E.XR.U.ETF I
LU0392495536 CS.-CS.D.JO.RU.GDR UETF I
LU0392495619 COMS.-MSCI TAIW.T.U.ETF I
LU0488316216 COMSTA.-FTSE100TR U.ETF I
LU0488317024 COMST.-FR DAX UCITS ETF I
LU1104579369 COMST.-LEVDAX X2 UC.ETF I
US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1
US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1
US78112V1026 RUBICON PROJECT DL-,00001
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2020
ISIN Name
BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS
CA0215502075 ALTO VENTURES LTD
CA30233R3045 EYECARROT INNOVATIONS
CA4576371062 INMED PHARMACEUT.
CA9535551092 WEST KIRKLAND MINING INC.
DE000BLB29W1 Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.15(35)
DE0009797068 UBS (D) KONZEPTFONDS IV
DE0009797076 UBS (D) KONZEPTFONDS V
FI0009007835 METSO CORP.
FI4000266614 Caverion Oyj
LU0378435472 CS-STX E.600 BA.RE.UETF I
LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I
LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF I
LU0378436447 COMST.-S.E.600 O+G.UETF I
LU0378436793 COMST.-S.E.600R.ES.UETF I
LU0378437338 COMS.-ST.E.600UTIL.UETF I
LU0392495296 C.MSCI PAC.EXJP.T.U.ETF I
LU0392495379 C.-MSCI EM E.E.XR.U.ETF I
LU0392495536 CS.-CS.D.JO.RU.GDR UETF I
LU0392495619 COMS.-MSCI TAIW.T.U.ETF I
LU0488316216 COMSTA.-FTSE100TR U.ETF I
LU0488317024 COMST.-FR DAX UCITS ETF I
LU1104579369 COMST.-LEVDAX X2 UC.ETF I
US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1
US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1
US78112V1026 RUBICON PROJECT DL-,00001
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