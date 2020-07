Rohstoffe: Gold und Silber in Wartestellung

Anzeige / Werbung Gold und Silber im Aufwind: Während Gold in dieser Woche zum ersten Mal seit rund 8 Jahren wieder die Marke von 1.800 Dollar übertroffen hat, konnte auch der Silberpreis zulegen, der über 18 Dollar kletterte. Damit erreichte das weiße Edelmetall das höchste Niveau seit Februar. Die zuletzt wieder deutlich steigenden Aktienmärkte haben allerdings den Aufschwung bei den Edelmetallen gestoppt. Allerdings kam es nicht zu einem Abverkauf, sondern zu einer Konsolidierung, was für die Zukunft hoffen lässt. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Erfreulich ist die große Nachfrage nach Edelmetall-ETFs. Bei den Silber-ETFs gab es im zweiten Quartal Zuflüsse von mehr als 20 Prozent. Bei den Gold-ETFs fiel der Zuwachs nicht ganz so stark aus, doch auch beim gelben Edelmetall sind die ETF-Käufe eine große Stütze. Zuletzt nahmen bei beiden auch die spekulativen Long-Positionen am US-Terminmarkt zu, was die Preisentwicklung ebenfalls unterstützt hat. Goldpreis ist ausgebrochen Der Goldpreischart gibt ebenfalls ein sehr konstruktives Bild ab. Der massive Widerstand bei rund 1.765 Dollar wurde überwunden, der Ausbruch noch einmal in der Vorwoche bestätigt. Damit konnte die Feinunze den Seitwärtstrend der vergangenen Monate zwischen rund 1.670 und 1.765 Dollar verlassen. Die obere Begrenzung sollte allerdings nicht mehr nachhaltig unterschritten werden, um das positive Chartbild zu erhalten. Unterstützt wird die positive Kursentwicklung durch eine steigende 200-Tagelinie (rot) und einen ansteigenden MACD (Momentum). Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )