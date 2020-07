VDIK: Deutschem Automarkt droht schwächstes Jahr seit 30 Jahren Daimler beteiligt sich an Batteriezellenhersteller Farasis Delivery Hero verdoppelt Bestellzahlen in Corona-Krise Thiele bekräftigt strategisches Interesse an Lufthansa Lufthansa will sich bei Verkäufen von Unternehmensteilen Zeit nehmen. "Notverkäufe sind nicht notwendig" (HB) Vonovia platziert Unternehmensanleihen im Volumen von 1,5 Mrd Euro Wirecard beauftragt Investmentbank Moelis & Co mit Verkauf der US-Sparte (FT) Adyen hat kein Interesse daran, sich an der Zerlegung von Wirecard zu beteiligen (BöZ) Wirecard soll seit 2014 betrogen haben (SZ) Nestle verkauft Pure Life-Geschäft in Kanada an Ice River Springs Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...