Aus dem aktualisierten Antrag für die umweltrechtliche Genehmigung geht hervor, das Tesla im Gegensatz zu früheren Absichtserklärungen keine Batteriefertigung mehr plant. In dem Werk sollen ab 2021 jährlich 500.000 Fahrzeuge gefertigt werden. In Grünheide soll dazu in drei Schichten mit je 2.100 Mitarbeitern gearbeitet werden. Tesla will in Brandenburg zunächst rund 678 Mio. Euro investieren ...

