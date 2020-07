Mit einem Volumen von knapp fünf Millionen Euro und einem Plus von 2,2% war die Allianz gestern Umsatzspitzenreiter in Stuttgart. Zum einen plant die Allianz, ihr verlustreiches Geschäft in der Großkundensparte "Allianz Global Corporate & Specialty" neu aufzustellen und dabei bis 2024 rund 200 Millionen Euro einzusparen. Zum andern stellt die Allianz ihre App für mobiles Bezahlen ein, die gemeinsam mit der Wirecard Bank entwickelt wurde und über diese läuft. Neben dem gekündigten Vertrag mit der ...

