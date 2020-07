Zu den Fragen,die sich die Studie unter dem Titel "Future of the chemicals value chain in Europe" widmet, gehören: Wie wird sich die Branche in den nächsten 20 Jahren entwickeln? Wie wird sie auf Markttendenzen reagieren? Und wo wird sie sich im Kontext einer nahezu alles umfassenden Digitalisierung positionieren? Die Studie identifiziert insgesamt dazu vier Optionen, die beide Enden der Skala bedienen: von einem eher protektionistischen Beibehalten des Status quo bis hin zum Innovationstreiber einer Industrie, die Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzt.

Schwache lokale Märkte in Europa

"Die europäischen Player stellen immerhin 17 % der globalen Chemieindustrie, das Umsatzvolumen liegt bei rund 565 Mrd. Euro. Sie kämpfen allerdings mit einem schwachen Wachstum der lokalen Märkte von weniger als einem Prozent pro Jahr", erklärt Alexander Keller, Partner im Bereich Oil, Gas & Chemicals bei der großen internationalen Beratungsgesellschaft Deloitte. "Auch mit der Klima- und Umweltdebatte sieht sich die Branche mit einer Problematik konfrontiert, die nicht nur sie selbst, sondern jede weitere Industrie betrifft, die von ihr beliefert wird."

Europa bleibt Technologieführer

Für die Entwicklung der Szenarien wurden zunächst die relevanten Treiber aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und technischer Entwicklung identifiziert und 100 von ihnen miteinbezogen. Der Klassifizierung und Einordnung dieser Treiber folgt eine Einschätzung ihrer vermuteten Relevanz im Jahr 2040 entlang der Achsen "Wertschöpfung in einer Kreislaufwirtschaft" sowie "Wettbewerbsfähigkeit ...

