Mit 1. Oktober 2020 übernimmt Peter N. Thier die Leitung der Kommunikation in der Erste Group Bank AG und kehrt damit nach einem Abstecher in die Luftfahrtbranche, wieder in die Erste Group zurück, wo er von 2007 bis 2012 die Kommunikation der Erste Bank Oesterreich verantwortete. "Peter Thier vereint drei Dinge: Er kennt uns, er kennt andere Kulturen und er hat Erfahrung damit, Dinge anders anzupacken. Es freut mich sehr, dass er nach einem Ausflug wieder in die spannende Finanzbranche zurückgefunden hat", so Bernd Spalt, CEO der Erste Group Gemeinsam mit Martin Radjaby-Rasset, dem Leiter des Bereichs "Brand Strategy & Communications", wird Thier die Kommunikationsagenden weiter vorantreiben und dabei den weiteren Ausbau des digitalen ...

