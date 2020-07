So lauteten die beiden wichtigsten Ergebnisse der 6. VDMA-Blitzumfrage zur Corona-Pandemie am 18. Juni, an der rund 650 Mitgliedsunternehmen teilnahmen. "80 Prozent unserer Mitglieder rechnen damit, spätestens 2022 wieder nominale Umsätze wie 2019 zu erzielen", sagte der VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. "Etwa 40 Prozent der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter 250 Millionen Euro gehen davon aus, dass dieser Schritt bereits 2021 gelingt. Die größeren Unternehmen sind hier etwas skeptischer, lediglich 22 Prozent der Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 500 Millionen Euro zeigen diese ...

