Zürich (awp) - Bei der TX Group kommt es im Herbst 2020 zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Der "Chief Technology Officer" (CTO) verlässt den Medienkonzern. Thomas Gresch wechsle in selber Funktion zum Energiekonzern Axpo, teilte TX am Freitag mit. Nach rund sechs Jahren als CTO habe er sich für einen Branchenwechsel ...

