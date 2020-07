Dow Jones Der amerikanische Aktienmarkt kann auf recht positive Tage zurückblicken: Nachdem der Dow Jones am vergangenen Freitag die Marke von 25.000 Punkten erfolgreich getestet hatte, ging es in dieser Woche in Richtung 26.000 Punkte. Boeing (WKN: 850471) Boeing hebt wieder ab: Am Montag verzeichnete die Aktie einen Tagesgewinn von über 14% - eine Reaktion darauf, dass die US-Flugsicherheitsbehörde Tests für die Boeing 737 Max wieder zugelassen hat. Zum Factsheet Chipaktien Im Rampenlicht stehen ...

