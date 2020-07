Bis Ende 2021 planen die beiden Unternehmen dann sogar möglicherweise mehr als 1,2 Mrd. Impfstoffdosen herstellen zu können. Das Impfstoff-Programm mit dem Namen BNT162, genannt Projekt Lightspeed, umfasst mindestens vier Impfstoffkandidaten, die jeweils eine einzigartige Kombination aus mRNA-Format und Zielantigen darstellen. Nun haben Pfizer und Biontech die vorläufige Ergebnisse aus den USA für den am weitesten fortgeschrittenen dieser vier Impfstoffkandidaten bekanntgegeben.

"Erste Daten stimmen uns sehr zuversichtlich"

Insgesamt zeigen die vorläufigen Daten, dass BNT162b1 in den verabreichten Dosen gut vertragen wurde und eine dosisabhängige Immunogenität induzierte. Diese wurde durch die Messung der Konzentration an RBD-bindenden IgGs sowie SARS-CoV-2-neutralisierenden Antikörpertitern bestimmt. "Der ersten klinischen Daten von BNT162b1 stimmen uns sehr zuversichtlich", sagte Kathrin U. Jansen, Ph.D., Senior Vice President and Head of Vaccine Development von Pfizer. Auch Ugur Sahin, CEO ...

