Stellen Sie sich vor, Sie würden jeden Tag das Gleiche essen, Königsberger Klopse zum Beispiel. Selbst die größten Liebhaber dieses Gerichts würden sich daran auf die Dauer vermutlich satt gegessen haben und Appetit auf etwas anderes entwickeln. Kulinarisch sind die Zeiten lange vorbei, in denen jeweils nur die landesspezifische Küche genossen werden konnte. An der Börse wird man dagegen das Gefühl nicht los, dass deutsche Anleger vor allem deutsche Aktien bevorzugen, französische Anleger fast ausnahmslos französische und so weiter. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen: "Home Bias". Zuhause ist es vielleicht am schönsten … … aber nicht immer am profitabelsten. Die Portfoliotheorie ...

