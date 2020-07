Der Aerospace-Zulieferer FACC ist von Boeing Commercial Airplanes zum Mitglied des "Premier Bidder Program" ernannt worden. Das Lieferantengprogramm würdigt erstklassige Lieferanten in den zivilen Flugzeugprogrammen von Boeing und gibt die Möglichkeit, ihre Geschäftsbeziehungen mit dem US-Flugzeughersteller weiter auszubauen, erklärt FACC in einer Aussendung. "Die Aufnahme in das "Premier Bidder Program' von Boeing ist für uns Lob und Auftrag zugleich", betont Robert Machtlinger, CEO von FACC.FACC ( Akt. Indikation: 6,11 /6,17, -2,38%) Uniqa hat sich über eine Bond-Emission in Summe 800 Mio. Euro gesichert: 600 zur Finanzierung des AXA-Kaufs und 200 Mio. als Green Bond für klimaschonende Projekte. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...