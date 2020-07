Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -28,2 Prozent, der DAX bei -4,83 Prozent und der Dow Jones bei -9,5 Prozent. Der Abstand zwischen ATX und DAX ist damit per gestern leider erneut auf einen neuen Rekord gegangen: 23,37 Prozentpunkte. Und heute Vormittag ist der Spread zunächst weiter aufgegangen.ATX ( Akt. Indikation: 2262,80 /2263,00, -1,11%)DAX ( Akt. Indikation: 12551,50 /12551,50, -0,45%) In der kommenden Woche bitten wir Marktteilnehmer zur Zeugnisverteilung an die börsenotierten Unternehmen. Dies nach dem Schulnotensystem. Und das Juli-Aktienturnier geht ebenfalls am Montag los. Startkurse für http://www.boerse-social.com/tournament sind die heutigen Schlusskurse. Kann Mayr-Melnhof den Titel verteidigen? Bleibt FACC die Nr. 1 ...

