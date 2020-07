Inzwischen fast schon traditionell sprechen unsere drei aktienlust.tv-Musketiere Nicole, Mick und Jürgen in einer 3er-Zoom-Konferenz über die aktuelle Lage an den Aktienmärkten, die wichtigsten Entwicklungen der letzten Tage und aktuelle Unternehmens- und Konjunkturzahlen. So hat der Post-Konkurrent Fedex aktuelle Zahlen präsentiert. Facebook hingegen steht unter Druck, nachdem einige prominente Werbepartner vorübergehend ihre Aktivitäten auf der Plattform gestoppt haben. Airbus und Fraport wiederum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...