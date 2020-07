Ort des Tages: UBS Group Salzburg Standort. Nach eigenen Angaben ist die Schweizer UBS der führende und wachstumsstärkste Vermögensverwalter der Welt. Sie zählt zu jenen 30 systemrelevanten Banken, die aufgrund ihrer Größe und volkswirtschaftlichen Bedeutung besonderen Sicherheitsbestimmungen unterliegen. Denn mit 60.000 Mitarbeitern verwaltet die Großbank rund 3 Billionen Schweizer Franken. Das ist mehr als fünfmal so viel wie alle Österreicher zusammen an Finanzvermögen besitzen. In Österreich hat das Unternehmen zwei Niederlassungen und ist in den Bereichen Investment Banking und Vermögensbildung angesiedelt. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link UBS ( Akt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...