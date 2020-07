Bei NORMA geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund vier Prozent in die Höhe. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 24,44 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur NORMA-Aktie. Einfach hier klicken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...