Wochenausblick: DAX im Aufwärtstrend. Daimler und Siemens im Blickpunkt!

Trotz Minuszeichen zum Wochenschluss verbuchten die meisten Aktienbarometer auf Wochensicht Kursgewinne. DAX und EuroStoxx50 verbesserten sich gegenüber der Vorwoche um 3,6 beziehungsweise 2,6 Prozent. Beim S&P500 reichte es zumindest zu einem Wochenplus von 1,5 Prozent. Unterstützung bekamen die Aktienmärkte in erster Linie von guten Wirtschaftszahlen, welche die Hoffnung auf eine baldige konjunkturelle Erholung schürten. Gleichwohl ging vergangene Woche das 2. Quartal 2020 zu Ende. Bis zum Start des Datenreigens sind es noch rund zehn Tage. Es dürfte niemanden überraschen, wenn der eine oder andere Konzern bereits vorab Eckdaten veröffentlicht. Anleger sollten also kommende Woche wachsam sein.

Der Anleihemarkt verzeichnete in der vergangenen Woche teils kräftige Schwankungen. So stieg die Rendite für 10jährige Bundesanleihen zeitweise von -0,48 Prozent auf 0,39 Prozent. Zum Wochenschluss lag sie bei -0,43 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,67 Prozent. Die Notierungen auf Edelmetalle haben sich in den vergangenen Handelstagen kaum von der Stelle bewegt. Der Goldpreis setzte sich im Bereich von 1.770 US-Dollar pro Feinunze fest. Der Silberpreis kämpft um die Marke von 18 US-Dollar. Der Ölpreis klebt weiterhin an der oberen Begrenzung des nunmehr seit fünf Wochen anhaltenden Seitwärtstrends. Das Warten auf den Ausbruch geht also weiter.

Unternehmen im Fokus

In der vergangenen Woche standen die DAX-Titel Deutsche Post, E.On und Linde besonders hoch im Kurs. Der Industriegaskonzern erklärte, verstärkt in den Wasserstoffbereich zu investieren und die Deutsche Post profitierte von guten Zahlen des Konkurrenten FedEx. In der zweiten Reihe waren einmal mehr die Online-Dienstleister Delivery Hero, HelloFresh und Shop Apotheke gefragt. Zu den stärksten Branchen- und Nischenstrategien zählten der Deutsche Aufsteiger Index sowie der Global Hydrogen Index. Im Aufsteiger-Index sind Titel enthalten, die in den DAX, MDAX, SDAX oder TecDAX aufsteigen könnten. Elmos Semiconductor und HelloFresh beflügelten den Index besonders. Der Global Hydrogen Index besteht aus Unternehmen, die unter anderem in der Entwicklung oder Herstellung von Wasserstoff tätig sind. In den USA markierten unter anderem Amazon, Microsoft und Tesla neue Allzeithochs.

Daimler, ElringKlinger, Fielmann und Salzgitter laden zur virtuellen Hauptversammlung ein. Siemens plant die Abspaltung der Energiesparte und lädt daher zur außerordentlichen Hauptversammlung. Möglicherweise nutzen die Konzernchefs die Hauptversammlung, um Anlegern Hinweise auf den Geschäftsverlauf im abgelaufenen Quartal zu geben.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie

Deutschland - Industrieproduktion

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.685/12.740/12.930 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.275/12.300/12.390/12.12.520 Punkte

In der zurückliegenden Woche bildete der DAX einen Aufwärtstrend mit einem Hoch bei 12.670 Punkten. Zum Wochenschluss büßte der Index zwar ein. Der Trend ist jedoch weiter in Takt und die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 12.685/12.740 Punkte besteht. Unterstützung findet der DAX bei rund 12.390 Punkten. Rücksetzer in diesen Bereich würden das bullishe Bild zunächst nicht trüben. Unterhalb von 12.300 Punkten könnte sich das Bild merklich eintrüben.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 03.06.2020 - 03.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.07.2013 - 03.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ22MM 8,04 10.400 14.900 17.09.2020 DAX HZ22NB 5,58 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.07.2020; 17:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

