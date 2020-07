Kalenderwoche 27 (29.06. bis 03.07.2020) - auch am KMU-Anleihemarkt ist die Hälfte eines denkwürdigen Jahres erreicht. Nach dem Corona-Lockdown ist der Markt seit Juni wieder richtig aktiv. In dieser Woche kommt ein weiteres öffentliches Anleihe-Angebot hinzu - die am Markt bestens bekannte Eyemaxx Real Estate AG begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A289PZ4) im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die neue Eyemaxx-Anleihe 2020/25 ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. ausgestattet und bietet gleichsam ein umfangreiches Sicherungskonzept. Die Zeichnungsphase hat ebenfalls schon begonnen und läuft voraussichtlich bis zum 20. Juli 2020. Der Emissionserlös der neuen Unternehmensanleihe soll ausschließlich zur Refinanzierung der Eyemaxx-Anleihe 2016/21 dienen.

Die Photon Energy N.V. hat in dieser Woche ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MFH4) via Privatplatzierung um 5,4 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 43 Mio. Euro aufgestockt. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung des Baus von Kraftwerken in Ungarn und Australien für das eigene PV-Portfolio und zur Stärkung der Finanzkraft verwendet werden. Die momox Holding GmbH, eine der führenden Re-Commerce Unternehmen im Online-Sekundärhandel, hat unterdessen eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0010886369) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Anleihe hat einen jährlichen Zinskupon von 625 Basispunkten über dem 3-Monats-Euribor. Die momox-Anleihe 2020/25 wurde im "Nordic-Bond-Format" unter norwegischem Recht mit zentraler Trustee-Funktion aufgelegt. Neben der Börse in Oslo ist die Anleihe auch im Freiverkehr der Börse Frankfurt mit einer Stückelung von 1.000 Euro gelistet.

Auch aus dem Lebensmittelbereich kommt eine neue Anleihe, deren erste Tranche in dieser Woche bei institutionellen Investoren platziert wurde - die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH hat dabei ein Anleihe-Volumen in Höhe von 3,0 Mio. Euro einsammeln können. Die DE-VAU-GE-Unternehmensanleihe ...

